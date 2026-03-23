株式会社ＡｌｂａＬｉｎｋ（本社・東京都江東区）は、隣人トラブルを経験したことがある５００人を対象に「気になる隣人の行いに関する意識調査」を実施し、そのデータを２３日、発表した。隣人トラブルを経験したことがある５００人に「気になる隣人の行い」を聞いたところ、圧倒的１位は「夜間の騒音（３４・６％）」となった。以下、２位「タバコの臭い（５・０％）」、３位「早朝の騒音（４・８％）」、４位「壁を叩いてく