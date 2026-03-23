ディズニーストアに、春らしい装いとひよこを乗せた姿がキュートなぬいぐるみシリーズと、パステルカラーで春の雰囲気いっぱいの「うるぽちゃちゃん」のぬいぐるみが登場。ギンガムチェック柄を取り入れたふわふわ素材のぬいぐるみや、うさぎのカチューシャがキュートなぬいぐるみが展開されます☆ ディズニーストア「ぬいぐるみ」シリーズ「SPRING STYLE 2026」 発売日：2026年3月24日（火）より順次販売店舗：デ