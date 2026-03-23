◆センバツ第５日▽１回戦英明５―３高川学園（２３日・甲子園）英明（香川）が高川学園（山口）を振り切り、２０２３年以来、３年ぶりのセンバツ白星を挙げた。エース左腕・冨岡琥希投手（３年）１４４球を投げ抜き、３失点完投。打っては、香川県出身の好投手、高川学園・木下瑛二（３年）から４回に敵失や連打で３得点するなど、計５得点で勝利を手にした。英明の香川純平監督は、甲子園通算２勝（３敗）。元監督の父・