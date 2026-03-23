俳優の高石あかりがこのほど、主人公を演じるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（総合、月〜土曜、前８・００）の取材会を行った。「ばけばけ」の撮影が終了した。高石は「１番に出てくるのが『ばけばけ』で良かったなと。『ばけばけ』だからこそ楽しかったなと言える。携わってるスタッフ、キャストの方、この題材であったり、物語、脚本、全部が私にとって完璧だったと言えるような作品で、夢だった朝ドラヒロインをやれたこ