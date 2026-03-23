◇オープン戦ドジャース13─5エンゼルス（2026年3月22日カリフォルニア州アナハイム）ドジャースのタナー・スコット投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのエンゼルスとのオープン戦に6回から2番手で登板し、3ランを浴びるなど1死しか奪えず4失点で降板。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は投球内容に及第点を与えた。スコットは5回1失点だった先発・グラスノーの後を受けて6回から登板。先頭・トラウトに中前打