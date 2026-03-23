「オープン戦、エンゼルス５−１３ドジャース」（２２日、アナハイム）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が試合後、佐々木朗希投手が開幕第４戦となる３０日（日本時間２９日）のガーディアンズ戦に先発することを明言した。佐々木は２３日（同２４日）のエンゼルス戦でオープン戦最後の登板となる予定だ。試合前に大谷が第５戦に先発予定であることを明かしていた指揮官。これにより開幕ローテが固まった形だ。２年連続の