23日午前の木原稔官房長官の記者会見で、日米首脳会談での「台湾」についての日米の発表の違いについて質問が出た。【映像】木原官房長官が答える瞬間記者が「日米首脳会談後に日本外務省が発表したサマリーでは、前回や前々回の日米首脳会談では記載されていた『台湾海峡の平和と安定』に関する記述が盛り込まれていませんでした。一方で米ホワイトハウスが発表した成果文書（ファクトシート）では、本件に関する記述が盛り込