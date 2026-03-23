デルソーレは26年春夏シーズンに向け、業務用冷凍食品で簡便性と本格感を両立した「高温窯焼きクラスト」を発売した。同社のナポリ風クラスト史上、もっとも“ザクっ”と“軽い食感”にこだわった。低温で長時間にわたり発酵・熟成させた生地は、焼き上げた瞬間に小麦の香りが広がる。冷凍のまま焼成できるため、作業効率の軽減と利便性も実現する。規格は4枚×8P。「スライスフォカッチャ」は、現場の人手不足に一役買え