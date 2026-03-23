ハチ食品は2026年春夏新商品を3月2日から発売した。カレーではJTBパブリッシングの旅行情報誌「るるぶ」とのコラボレーションによる「るるぶ×HACHIコラボシリーズ」の展開を強化。創業180年の技と厳選素材で仕上げた「THE HACHI 国産和牛と淡路島産玉ねぎのビーフカレー」を投入した。「赤から」シリーズの「赤からカレールウ」も提案する。「るるぶ×HACHIコラボシリーズ」は、「食卓で旅行気分を味わえる」をコンセプトとするレ