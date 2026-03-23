たらみは2026年春夏新商品を3月1日から発売した。「おいしい蒟蒻ゼリー」の展開を強化。スタンダードラインを刷新し、ドラえもんデザインのキャラクターラインを投入した。「たらみDessert」から2品を展開。「たらみのどっさり」「くだもの屋さん」にそれぞれ1品を追加した。「おいしい蒟蒻ゼリー」はスタンディングパウチ蒟蒻ゼリーカテゴリーで10年連続売上ナンバーワンの地位を保持するパウチタイプの蒟蒻ゼリー。今回、素