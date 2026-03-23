菓子や佃煮の原料として、きくらげが注目されヒット商品も生まれている。高騰する原料の代替利用に加え、素材が本来持つ健康価値が支持を集めている。マルヤナギ小倉屋は佃煮の新製品「コリコリきくちゃん」を発売。ごまおかかと柚子こしょうの2品を投入し、シリーズ化する。同社は袋佃煮のトップメーカーだが、佃煮の主原料である昆布は長年生産量の減少が続き、価格も高騰している。こうした中、「高まる節約ニーズを受け