食品卸の藤澤（京都府福知山市）は3月11日、京都府福知山市のロイヤルヒル福知山で「春季展示会」を開いた。メーカー124社（食品105社、水産19社）が出展し、得意先60社・約100人が来場。今回は猛暑、熱中症対策にスポットを当て、麺つゆやゼリー、アイスコーヒーなど夏向けの商材を集めた。岸本克宏社長は「関連する商品を多くのメーカーが出しているので、そこに集中し提案した」と話す。アップサイクル商品の「茎入りめかぶ