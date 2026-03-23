7人組ガールズグループHANA（ハナ）が、新曲「Bad Girl」を3月27日（金）に配信リリースすることが決定。配信ジャケット写真も同時に初解禁となった。「Bad Girl」は、3月6日（金）より放映されているAppleのCM「グループセルフィーをiPhone 17 Proで」キャンペーンソングに起用されており、CM公開開始と同時にSNSでは「リリースが待ちきれない」「7人全員の表情が素敵すぎる」という歓喜と期待の声が上がっていた。さらに、待望の