サッカーの明治安田J2・J3百年構想リーグ。ツエーゲン金沢は22日、ホームゲームに臨み、試合はPK決着にもつれ込みました。昨シーズンのJ2昇格プレーオフで敗れたFC大阪との対戦。序盤からFC大阪に攻め込まれますが、堅実な守備を見せるツエーゲン。すると前半13分には、左サイドからの四宮のクロスに最後は大澤。ここは惜しくもポストを叩き先制点とはなりません。我慢の時間が続くツエーゲン。後半もFC大阪の猛攻に耐え、勝負の行