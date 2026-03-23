プロ雀士でモデルの岡田紗佳（32）が、元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）とともに22日放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜深夜）にVTRで出演。スタッフにきっぱり発言するシーンがあった。【写真】スカートをまくり上げ…岡田紗佳が公開した美脚ショット結婚について占うことに。占い師から「岡田さんは結婚を諦めている気がある」と指摘され「うーん。諦め気味ですね」「結婚というもの