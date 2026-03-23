俳優の北川景子（39）が23日、都内で開催された「キッコーマン豆乳 2026年度事業戦略＆新CM発表会」に登壇。20年以上豆乳を飲んでいることや豆乳の活用法を語った。【全身ショット】お似合いです！白基調のパンツスタイルで登場した北川景子北川が豆乳を飲み始めたのは、17歳で上京してモデルの仕事を始めた時。先輩が美容と健康のために飲んでいる姿を見て「きれいな人は豆乳を飲んでいると思って」と毎日飲むようになったと