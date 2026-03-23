ＷＢＣキューバ代表に参加し、来日が遅れているソフトバンク・モイネロ投手について、倉野信次投手コーチが現状を説明した。「航空便は確認しています（今日は）着かないです」と、２３日来日説を否定。「開幕前には着く予定です」と、遅くとも２７日の開幕前にはチームに合流する。キューバは深刻な燃料不足で大規模停電が何度も発生しており、外部と連絡がつきにくい状況が続いている。関係者によるとキューバから福岡には航空