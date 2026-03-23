◇第98回選抜高校野球大会第5日1回戦英明5−3高川学園（2026年3月23日甲子園）昨秋四国大会優勝校の英明（香川）が、84年春以来の出場となる高川学園（山口）を5−3で破って、2回戦へ進出した。高川学園の先発は、プロ注目の最速146キロ右腕・木下瑛二投手。公式戦9試合、61イニングで66奪三振、防御率1・92を誇る好投手だ。英明は3回までに5三振を喫したが、4回に2四球と失策を絡めて先制点を奪うと、7番・矢野、8