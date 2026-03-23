◆センバツ第５日▽１回戦英明５−３高川学園（２３日・甲子園）高川学園はセンバツ初勝利を逃した。春は旧校名の多々良学園として１９８４年に出場して以来４２年ぶりの大舞台だったが、前回に続き初戦で姿を消した。エースの木下瑛二（３年）が、中盤に捕まった。４回に先頭から連続四球。自身の失策で先取点を許すと、この回３点を失った。強い雨が降った５回にも追加点を献上した。初回は２者連続三振のスタート。自己