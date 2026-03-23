運転中にスマートフォンを使用することが交通違反になるということは、多くの人が知っているでしょう。一方、赤信号でスマートフォンを見ている際、友人から違反と言われると、「赤信号で停まっている間も運転中に入るの？」と疑問に思うかもしれません。 本記事では、運転中のスマホ利用の罰則内容と、赤信号で停止中の場合の扱いについて解説します。 運転中のスマホ利用は反則金1万8000円 まず前提と