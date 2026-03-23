高校無償化の対象が広がる見込みと話題になっています。私立高校でも実質無償化となる世帯が増える見込みのため、私立高校への進学を検討する家庭の関心も高まっています。 しかし一方で、「無償化になっても授業料以外にも費用がかかる」と聞き、家計への影響を気にする人もいるでしょう。実際に私立高校では、授業料以外にどの程度の費用がかかるのでしょうか。 本記事では、私立高校の無償化制度の仕組みと、授業料以