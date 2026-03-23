年収1000万円と聞くと、高収入というイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。しかし、昨今は住宅価格の高騰が続いており、東京23区内では「ペンシルハウス」と呼ばれる狭小住宅しか手が届かないケースもあるようです。 一馬力で年収1000万円の場合、住宅ローンはどの程度組めるのでしょうか。本記事では、その予算で23区内の新築戸建てが買えるのか、千葉・埼玉に目を向けた場合の選択肢についても解