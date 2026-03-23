漫画家の倉田真由美氏が２３日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。４月１日から自転車違反が厳罰化されることについて、一部のルールに疑問の声をあげた。４月１日から、自転車に「交通反則通告制度」が適用される。２人乗りや信号無視、スマホを見ながらの、ながら運転などの違反行為に罰金が科される。ただ、その中でも専門家の間でも問題となっているのが歩道運転の厳罰化。車道ではなく、歩道を走った場合、罰金６０００円が科