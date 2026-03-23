【モデルプレス＝2026/03/23】タレント・歌手の後藤真希が3月22日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのロングドレス姿を披露した。【写真】40歳元モー娘。「デコルテラインが綺麗すぎる」胸元＆美肩際立つドレス姿◆後藤真希、オフショルロングドレス姿披露後藤は「韓国で久しぶりに皆さんにあえました」とコメント。胸元の大胆に開いたオフショルダーで袖にボリュームのある純白のロングドレス姿を公開し、美しいデコルテを