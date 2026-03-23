【モデルプレス＝2026/03/23】歌手の西野カナが3月21日、自身のInstagramを更新。9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のライブに訪れたことを明かした。【写真】37歳平成の歌姫と世界的アイドルグループの「神ショット」◆西野カナ、NiziUのライブ満喫3月18〜19日、21〜22日にNiziUが「NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”」を東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催。これを受け、西野はNiziUとの記念ショットと