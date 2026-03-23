【モデルプレス＝2026/03/23】お笑いタレントの平野ノラが3月22日に、自身のInstagramを更新。5歳になった一人娘のお祝いとして家族でディズニーリゾートを訪れたと報告し、話題を呼んでいる。【写真】47歳女性芸人「格好が可愛すぎる」アリス風ルックでの家族3ショット◆平野ノラ、家族ディズニーの様子公開平野は「5歳のバブ子のお祝いに家族の化石軍団でアリスになってDisneyへ」とコメントし、家族全員が「不思議の国のアリス