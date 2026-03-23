BIGBANGのG-DRAGONが、世界最大級の音楽フェス出演を控えた近況を明かした。3月21日、G-DRAGONは自身のインスタグラムのストーリーズに「悩み中」というコメントを添えて写真を投稿した。【写真】G-DRAGON、日本で一蘭ラーメンを堪能!?公開された写真には、広い練習室でダンスチームがパフォーマンスを確認する姿と、彼らを黙々と見守るG-DRAGONの後ろ姿が収められている。（写真＝G-DRAGON公式Instagram）さらに、写真には「COACH