世界的K-POPスターとして知られるBTS。2026年3月21日にはソウル・光化門広場で完全体カムバックライブを開催し、兵役による空白期間を経てもなお衰えない人気を改めて示した。【写真】BTS級人気の歌手に「韓国人の資格なし」の声、なぜ？ライブの模様は配信でも大きな注目を集め、彼らが依然として唯一無二のグローバルスターであることを証明している。しかし韓国の音楽市場には、BTSとはまったく異なる層から圧倒的な支持を受け