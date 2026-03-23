岡山シーガルズ バレーボール・大同生命SVリーグ女子の岡山シーガルズは22日、滋賀ダイハツアリーナで東レアローズ滋賀と対戦し、セットカウント3対1で勝利しました。21日の東レ戦に続き2連勝とし、順位を12位に上げました。 シーガルズは28日と29日、岡山市のシゲトーアリーナ岡山で、SAGA久光スプリングスとの今季ホーム最終戦に臨みます。