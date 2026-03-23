今日23日午後1時半現在、気圧の谷や湿った空気の影響で、大阪府や兵庫県など、近畿の所々で雨雲が発生しています。近畿では、このあとも夕方まで急な雨に注意が必要です。大阪・兵庫などで雨雲発生中夕方まで急な雨に注意今日23日の近畿は、大きな雨雲の塊は明け方までに東へ抜けたものの、その後も、気圧の谷や湿った空気の影響で、所々で雨となっています。午後1時半現在、大阪府や兵庫県を中心に雨雲の発生している所があり、