俳優の吉瀬美智子さんが、自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。唇のトラブルについて、綴りました。 【写真を見る】【 吉瀬美智子 】 「口唇炎がずっと治らない」「歯磨き粉、ワセリンリップ、色々優しい物に変更してるのに困ったもんだ!」ＳＮＳに綴る吉瀬美智子さんは「お薬塗っても軽い口唇炎がずっと治らない」と、投稿。続けて「歯磨き粉、ワセリンリップ、色々優しい物に変更してるのに困ったもんだ!皮膚