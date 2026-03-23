選抜高校野球５日目の２３日、第２試合に登場した英明のアルプス席では、香川純平監督の子供３人が特注のユニホームを身にまとい、メガホンを持ってグラウンドに立つ父親や選手たちに声援を送った。長女のひなたさん（１２）、長男の丈実君（１０）、次女の和花ちゃん（７）は「英明」と書かれた子供用のユニホームを着用。野球少年の丈実君は年に数回、英明の練習を見学しているといい、「選手たちはボールを遠くまで飛ばすの