栃木・那須町の選挙管理委員会は22日、同日に行われた町長選が「1票差」で現職の勝利となったとする確定の開票結果を公表した。無所属の現職、平山幸宏氏（63）が5099票を獲得し3選を果たした。新人で前町議の小山田典之氏（64）は1票差の5098票で敗れた。農業の笠間慎一郎氏（77）は229票だった。平山氏は2期8年の実績を強調し選挙戦を戦った。テレビ東京の前官邸キャップで朝のマーケット報道番組「Newsモーニングサテライト」（