千葉ロッテマリーンズは23日、2026年シーズンのZOZOマリンスタジアムにおけるレギュラーシーズンのマウンド広告がセンス・トラスト株式会社（本社:大阪府大阪市）に決まったと発表した。センス・トラスト株式会社代表取締役の今中康仁氏と、西岡剛1軍チーフ打撃コーチ兼走塁コーチが大阪桐蔭高校野球部の先輩・後輩というつながりがあり実現した。3月28日の西武ライオンズ戦前には、センス・トラスト株式会社のセレモニアルピ