IEA＝国際エネルギー機関のトップは23日、原油価格の高騰を招いている中東情勢について、「1970年代の2度のオイルショックを合わせたものより深刻だ」との認識を示しました。ロイター通信によりますと、IEA＝国際エネルギー機関のビロル事務局長は23日、中東情勢について「極めて深刻」だとしたうえで、「1970年代の2度のオイルショックを合わせたものよりも深刻だ」と述べました。また、石油備蓄の追加放出について「必要あればも