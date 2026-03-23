女優北川景子（39）が23日、都内で、キッコーマンの豆乳PRイベントを行った。北川は25日から放送するテレビ新CM「実は意外と豆乳も」篇に出演している。卵やヨーグルト、納豆と同じように、豆乳でもタンパク質をしっかりと摂取できるとして、「忙しい朝は豆乳でたんぱく質を摂取しよう」とアピールする内容。白っぽい豆乳カラーの衣装で登場。豆乳との出会いは神戸から上京した17歳の時だった。「モデルの憧れの先輩が飲んでいた。