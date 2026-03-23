新潟市西蒲区で23日午前、田んぼの中にある農作業小屋で火事がありました。火事があったのは新潟市西蒲区升潟近くの田んぼの中にある農作業小屋です。警察によりますと23日午前10時半すぎ、消防へ通報がありました。消防によって約1時間後に火は消し止められました。農作業小屋は1階建てで現場付近に人はいなかったとみられ、ケガ人などはいないとみられています。警察は火災の原因などについて捜査を進めています。