NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。信長が絶大な信頼を置いた名将。本能寺後123万石となるも、最期には腹を切って取り出したしこりを秀吉へ送りつけた逸話も…演じるのは？３月22日に放送された第十一回「本圀寺の変」で、将軍・足利義昭が三好三人衆から襲撃を受けます。そこで三好長逸・三好宗渭・岩成友通という3人に加え、信長に追われたはずのあの人の生き生きとした姿を再び目にすることができたた