株式会社アニプレックスとアニメーション制作スタジオ・A-1 Pictures/Psyde Kick Studioによる新作オリジナルアニメーション『グロウアップショウ ～ひまわりのサーカス団～』が7月よりテレビ放送されることが決定した。 参考：上田麗奈「今のほうがギギのことを考えているかも」『閃光のハサウェイ』第2章の葛藤明かす 本作は、『冴えない彼女の育てかた』を手がけた監督の亀井幹太、キャ