蒼井翔太が、約2年ぶりとなるライブツアー『蒼井翔太 LIVE 2026 WONDER lab. LIMITLESS』を7月より開催する。 （関連：蒼井翔太×七海ひろき、コラボライブで『METEORA』の世界を具現化声を重ねて描いた〈ひとりでは見れない夢〉） 本情報は、3月22日に行われたYouTube Live生配信にて発表されたもの。本ツアーは、7月26日に大阪 NHK大阪ホール、8月9日に愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホ&#