「ハーゲンダッツ」は、3月24日（火）から、「和のスイーツ アソート（いちご練乳・抹茶のタルト・あずきのミルクプリン）」を、全国の店舗で発売する。【写真】見た目も美しい！「和のスイーツ アソート」全3種詳細■見た目・食感・味わいが異なる今回期間限定で登場する「和のスイーツ アソート（いちご練乳・抹茶のタルト・あずきのミルクプリン）」は、アソートボックスでは初となる“和素材×洋スイーツ”をコンセプト