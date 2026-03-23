フリーアナウンサーの中川安奈（32）が22日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。子供時代について語った。この日は占い師・シウマ氏の鑑定を受け「海外との縁っていうのが強くて、そこが土台なんですよ」との指摘を受けた。中川は「住んでいました。父の仕事で、フィンランドとプエルトリコに、小さい時合計で8年間ぐらい住んでいて。プエルトリコの“ラテンの血が騒いでま