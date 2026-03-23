政府与党が新年度予算の暫定予算案を編成する方向で検討に入ったことについて、野党から苦言を呈す意見が相次いだ。予算案の十分な審議時間の確保を求める野党側は、今年度内の成立にこだわらず暫定予算案を編成するよう求めてきたが、23日午前に自民党の参院幹部と会談した木原官房長官は、年度内に成立しない“不測の事態”に備え、「暫定予算を編成する方向で検討したい」と明言した。自民党の磯崎参院国会対策委員長から暫定予