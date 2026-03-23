タレントの上沼恵美子（70）が、23日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。かつて体験した不思議な出来事を語った。番組パートナーの「藤崎マーケット」田崎佑一が、以前心霊イベントを行った際、事前のおはらいを怠り体調を崩す出演者が続出したと話すと、上沼は「熱出るのって多いよね、上げ下げとか、要するに体調に来る」と同意しつつ、「ところがこういうことを電波に乗っけると、“ウソつき”