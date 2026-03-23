中東情勢の緊迫が続く中で行われたものの、終始和やかなムードで終了した、日米首脳会談。会談後の夕食会では、高市早苗首相がガッツポーズを見せる場面もあり、日米の“親密さ”を改めて確認することとなりました。日本側として今回の会談は、“成功裏に終了”としましたが、原油価格の高騰にもつながっているイラン情勢は、新たな局面へと突入。アメリカ現地メディアによると、アメリカ軍は中東に数千人の海兵隊員などを追加派遣