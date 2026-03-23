TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が22日放送の同局系ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜午前10時）に生出演。4月からのリニューアルに伴い、番組内のコーナー終了を発表した。安住アナは「『日天おでかけリサーチ』ですが、4月から番組が新たにリニューアルすることになりました。これまで中継担当として活躍してくださいました3人が今日で番組を離れます」と発表した。歴代の担当を読み上げ、現在の担当、楠葉絵美氏、柳沢怜