日本相撲協会は２３日、東京・両国国技館で理事会を開き、同日午前の評議員会で承認された新理事による互選で八角理事長（元横綱北勝海）の続投が決まった。役員改選は２年に１度行われる。２０１５年１１月に死去した北の湖前理事長（元横綱）の後を受けて就任した八角理事長は、実質６期目に入る。▽八角理事長のコメントは以下の通り。「本日の理事会で理事長の互選が行われ、理事長に選任されました。引き続き、大相撲