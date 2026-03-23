【モデルプレス＝2026/03/23】モデルの西山茉希が3月22日、自身のInstagramを更新。9歳と12歳の娘たちといちご狩りをする様子を披露し、話題を呼んでいる。【写真】40歳2児のママモデル「横顔が美人さん」成長した娘2人のいちご狩りショット◆西山茉希、娘とのいちご狩り公開西山は「毎年食べれた数を数えることが楽しみないちご狩り」とコメントし、9歳と12歳の娘2人と一泊旅行に出かけ、いちご狩りをした様子を投稿。「何気ない