米イラン緊張高まるも原油先物は小動きトランプ脅しは実行かTACOか 東京時間13:18現在 ダウ平均先物JUN 26月限45717.00（-176.00-0.38%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6525.50（-33.50-0.51%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限23956.50（-145.00-0.60%） ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝99.10（+0.87+0.89%） NY原油先物は上昇も値動きは限定的。 トランプ米大統領はホルム