漫画『日本三國』のテレビアニメ化を記念して、書店キャンペーンがスタートした。【画像】配布される『日本三國』書店フェアのクリアしおり人気キャラクターのアニメ素材と名言をあしらった「しおり」となっており、立ち上げることでクリアスタンドとしても楽しめるアイテムとなっている。同作は、文明が崩壊した近未来、三つの国に分裂し、再び戦国時代と化した日本の再統一を目指す青年・三角青輝の活躍を描いた物語。4月